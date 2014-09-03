Личный водитель задушил предпринимательницу в Ленобласти

Тело женщины спрятали в лесу, а личные вещи выбросили в реку Вуоксу.

В Ленобласти произошло убийство предпринимательницы. В совершении этого преступления подозревается личный водитель, требовавший 10 млн рублей у ее брата.

По информации "Фонтанки", заявление о похищении женщины поступило в полицию 30 августа. Ее брат уточнил, что 27 августа на Приозерском шоссе малознакомый человек увез его сестру. Через два дня мужчина получил сообщение с требованием перевести 10 млн рублей для "решения вопроса".

Однако к тому моменту бизнесвумен уже погибла. Предварительно, ее задушили проволокой. Тело женщины спрятали в лесу, а личные вещи выбросили в реку Вуоксу.

Личного водителя скончавшейся задержали 31 августа. Следствие утверждает, что он совершил преступление из-за конфликта. В тот же день в лесном массиве нашли труп с признаками насильственной смерти. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Его поместили под стражу, расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в убийстве женщины в Невском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV