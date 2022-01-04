Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Невском районе Петербурга

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК РФ по городу расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Задержан мужчина, которого подозревают в совершении убийства женщины в Невском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 1 сентября.

По версии следствия, 28 августа 22-летний фигурант нанес не менее двух ударов ножом в область груди 33-летней жительницы Ростовской области. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ее тело обнаружили за домом культуры на проспекте Обуховской обороны.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, его задержали 31 августа в Тосно. Молодой человек пояснил, что на улице у него произошел конфликт с неизвестной ему ранее женщиной, попытавшейся завязать беседу. На это задержанный отреагировал агрессией и нанес ей ножевое ранение.

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК РФ по Петербургу расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу