В апарт-отеле на Пулковском шоссе зарезали мигрантку

В Московском районе в апарт-отеле нашли мертвую мигрантку. Об этом стало известно Piter.tv.
Около двух часов дня 11 сентября охрана апарт-отеля, расположенного на углу Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, обнаружила труп женщины. На теле были множественные ножевые ранения.
Правоохранители установили, что погибшей является 41-летняя гражданка Узбекистана. В Россию она прибыла в начале августа 2024 года.
Изъяты отпечатки пальцев, следы обуви, женские вещи. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Убивший свою 18-летнюю дочь петербуржец заключен под стражу.
Фото: Piter.tv
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