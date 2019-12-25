В апарт-отеле на Пулковском шоссе зарезали мигрантку

В Россию она прибыла в начале августа 2024 года.

В Московском районе в апарт-отеле нашли мертвую мигрантку. Об этом стало известно Piter.tv.

Около двух часов дня 11 сентября охрана апарт-отеля, расположенного на углу Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, обнаружила труп женщины. На теле были множественные ножевые ранения.

Правоохранители установили, что погибшей является 41-летняя гражданка Узбекистана. В Россию она прибыла в начале августа 2024 года.

Изъяты отпечатки пальцев, следы обуви, женские вещи. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Убивший свою 18-летнюю дочь петербуржец заключен под стражу.

Фото: Piter.tv