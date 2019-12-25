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Прокуратура просит направить на принудительное лечение петербуржца за убийство отца
Сегодня, 10:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура просит направить на принудительное лечение петербуржца за убийство отца

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Более месяца петербуржец жил с трупом в квартире. 

Прокуратура Кировского района Петербурга просит суд отправить петербуржца, убившего своего отца, на принудительное лечение. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в период с 11 февраля по 26 марта 2024 года 41-летний мужчина убил отца, нанеся ему ножом не менее двух ударов в грудь и одного удара в область левой руки. Более месяца петербуржец жил с трупом в квартире. 

Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишило его в период, относящийся к инкриминируемому деянию, способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

прокуратура

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для применения принудительной меры медицинского характера. 

Фото: Piter.TV

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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