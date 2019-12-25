Прокуратура просит направить на принудительное лечение петербуржца за убийство отца

Более месяца петербуржец жил с трупом в квартире.

Прокуратура Кировского района Петербурга просит суд отправить петербуржца, убившего своего отца, на принудительное лечение. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в период с 11 февраля по 26 марта 2024 года 41-летний мужчина убил отца, нанеся ему ножом не менее двух ударов в грудь и одного удара в область левой руки. Более месяца петербуржец жил с трупом в квартире.

Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишило его в период, относящийся к инкриминируемому деянию, способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. прокуратура

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Фото: Piter.TV