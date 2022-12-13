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Продолжается строительство 4 корпуса ЖК "ЛомоносовЪ"
Сегодня, 16:40
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Продолжается строительство 4 корпуса ЖК "ЛомоносовЪ"

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Основной объем монолитных работ выполнен, выполняется доводка.

Продолжается строительство 4 корпуса проблемного ЖК "ЛомоносовЪ". На портале "Строительный Петербург" появился отчет о ходе работ в июне 2023 года.

Основной объем монолитных работ выполнен, выполняется доводка. Выполнялось устройство внутренних и наружных стен, степень готовности в зависимости от секции от 90 до 95%.

В июне выполнялся монтаж швеллера на квартирные балконные ограждения, были установлены 253 ПВХ-конструкции. Более подробный отчет Комитета по строительству можно посмотреть на портале "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: жк ломоносовъ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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