Уже более 200 дольщиков жилого комплекса "Ломоносовъ" получили ключи

ЖК "Ломоносовъ" оставался последним проблемным объектом в Санкт-Петербурге.

Началась выдача ключей дольщикам жилого комплекса "Ломоносовъ". Одной из первых на приёмку квартиры прибыла Лидия Кутовая, состояние квартиры её полностью устроило, рассказал портал "Строительный Петербург".

Сегодня знаменательный момент в моей жизни, меня пригласили получать ключи. У меня однокомнатная квартира, я посмотрела, всем довольна, все соответствует, площадь соответствует. Все, что мы хотели проверить, все хорошо. Лидия Кутовая, жительница ЖК "Ломоносовъ"

На данный момент ключи от квартир, а также документы на счётчики получили более 200 человек.

ЖК "Ломоносовъ" оставался последним проблемным объектом в Санкт-Петербурге. В конце 2023 года объект ввели в эксплуатацию, а проблема обманутых дольщиков была полностью решена.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"