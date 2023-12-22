Уже более 200 дольщиков жилого комплекса "Ломоносовъ" получили ключи

Началась выдача ключей дольщикам жилого комплекса "Ломоносовъ". Одной из первых на приёмку квартиры прибыла Лидия Кутовая, состояние квартиры её полностью устроило, рассказал портал "Строительный Петербург".
Сегодня знаменательный момент в моей жизни, меня пригласили получать ключи. У меня однокомнатная квартира, я посмотрела, всем довольна, все соответствует, площадь соответствует. Все, что мы хотели проверить, все хорошо.
Лидия Кутовая, жительница ЖК "Ломоносовъ"
На данный момент ключи от квартир, а также документы на счётчики получили более 200 человек.
ЖК "Ломоносовъ" оставался последним проблемным объектом в Санкт-Петербурге. В конце 2023 года объект ввели в эксплуатацию, а проблема обманутых дольщиков была полностью решена.
Фото и видео: портал "Строительный Петербург"
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