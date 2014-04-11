В Петербурге ввели в эксплуатацию последний дом-долгострой

Обязательства по завершению строительства перед гражданами приняла на себя ГК "Лидер Групп".

В Петербурге достроили последний дом из реестра проблемных объектов. В декабре Госстройнадзор выдал разрешение на ввод четвертого корпуса ЖК "ЛомоносовЪ", рассказал портал "Строительный Петербург".

Застройщик комплекса ООО "Петрострой" был признан банкротом в июле 2022 года. Для завершения строительства Комитет по строительству Петербурга разработал механизм по достройке объекта. Инвестору, взявшему на себя обязательства по достройке, предоставили земельные участки, находящиеся в собственности города, в аренду без торгов.

Обязательства по завершению строительства перед гражданами приняла на себя ГК "Лидер Групп". В конце 2021 года был заключен договор о завершении строительства корпусов 3 и 4, а также устранения всех недостатков 2 корпуса.

Все планируемые сроки ввода объектов в эксплуатацию: были соблюдены. В 2019 году Петербург по поручению президента Владимира Путина активизировал работу по завершению жилищных долгостроев. Под контролем губернатора Александра Беглова за это время введено почти 60 проблемных домов на 17 754 квартиры.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"