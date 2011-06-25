Петербургская полиция начала расследование изнасилования 27-летней давности

Петербурженку истязали в "Мерседесе" на улице Нахимова.

В Петербурге началось расследование изнасилования 27-летней давности. В полицию обратилась жительница Василеостровского района, над которой надругались в 1996 году. На момент преступления пострадавшей было 15 лет.

По информации Piter.tv, петербурженку изнасиловали в "Мерседесе" на улице Нахимова у дома № 1. Стражи порядка установили личность злоумышленника. Выяснилось, что он умер три года назад. Добавим, что злоумышленник жил в деревне Агалатово.

Расследование продолжается. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в доме на Дунайском проспекте неизвестный с ножом требовал деньги от жильца.

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Фото: Piter.tv