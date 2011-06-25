В доме на Дунайском проспекте неизвестный с ножом требовал деньги от жильца

Получив отказ, незнакомец с места происшествия скрылся.

В Московском районе Петербурга неизвестный с ножом в лифте угрожал молодому человеку и требовал от него деньги. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 26 декабря в полицию обратился 21-летний молодой человек. Он сообщил, что в лифте в доме 24 по Дунайскому проспекту неизвестный с ножом угрожал ему и требовал деньги. Получив отказ, незнакомец с места происшествия скрылся.

Приметы неизвестного: мужчина на вид 40-50 лет, рост 175-180 см, худой, одет в черную куртку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее в Петербурге обвиняемого в убийстве освободили из-под стражи в зале суда.

Фото: Piter.tv