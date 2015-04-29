В Петербурге обвиняемого в убийстве освободили из-под стражи в зале суда

Суд квалифицировал действия Д. по ч.1 ст.114 УК РФ (Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны).

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Д., который обвинялся в убийстве. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Обвинение полагало, что вечером 10 октября 2022 года Д., находясь у дома 1 по улице Первого Мая в Красном Селе, в ходе ссоры нанес Т. не менее 1 удара ножом в грудь и не менее 4-х ударов твердым тупым предметом в голову и правую конечность. Смерть Т. наступила на месте происшествия.

Суд квалифицировал действия Д. по ч.1 ст.114 УК РФ (Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Зачтено время содержания под стражей, поэтому наказание считается отбытым. Д. был освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

Ранее в Петербурге полиция задержала подростков, подозреваемых в нападении на курьера.

Фото: Piter.tv