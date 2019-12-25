В Петербурге полиция задержала подростков, подозреваемых в нападении на курьера

Им всем 14-15 лет.

Полиция Московского района Петербурга задержала подростков, подозреваемых в нападении на курьера службы доставки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти

Напомним, 24 декабря на курьера у дома 47 по Витебскому проспекту напала группа молодых людей. Потерпевший сообщил полицейским, что у парадной дома по указанному адресу ему распыли в лицо газ и избили. Пострадавший доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, периорбитальной гематомой справа. После оказания медиками помощи он отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

По данному факту полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

По подозрению в причастности к нападению на курьера 25 декабря доставили в полицию четверых подростков, 14-15 лет. В настоящее время с ними проводятся процессуальные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления.

Фото: МВД