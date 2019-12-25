Хулиганы избили курьера на Витебском проспекте

Пострадавший доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, периорбитальной гематомой справа. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 24 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Витебском проспекте заявителя избили неизвестные, распылив в лицо аэрозольный газовый баллончик. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшими на место происшествия правоохранителями был обнаружен 26-летний гражданин одной из сопредельных республик, работающий курьером одной из служб доставки. Мужчина пояснил, что около 16:00 несколько неизвестных молодых людей, подойдя со спины, нанесли ему удары ногами и руками в область головы и тела, после чего распылили в сторону его лица аэрозольные газовые баллончики, и скрылись с места происшествия.

Пострадавший доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, периорбитальной гематомой справа. После оказания медиками помощи он отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что хулиган распылил перцовый баллончик в лицо ребёнку на Бабушкина.

Фото: Piter.TV