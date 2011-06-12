Хулиган распылил перцовый баллончик в лицо ребёнку на Бабушкина

Пострадавший был доставлен в больницу с ушибом мягких тканей головы, аллергическим конъюнктивитом на обоих глазах.

В среду, 13 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Бабушкина неизвестный распылил в лицо 12-летнему мальчику перцовый баллончик. Об этом стало известно Piter.TV.

Вечером в полицию обратилась 34-летняя мать пострадавшего с заявлением о том, что хулиганом является малознакомый по имени "Руслан": баллончик он распылил в ходе конфликта.

Пострадавший был доставлен в больницу с ушибом мягких тканей головы, аллергическим конъюнктивитом на обоих глазах. Его отпустили в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что лжеминер угрожал взорвать школу в Колтушах.

Фото: Piter.TV