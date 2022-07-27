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Лжеминер угрожал взорвать школу в Колтушах
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Лжеминер угрожал взорвать школу в Колтушах

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Лжеминера разыскивают сотрудники полиции.

Во Всеволожском районе Ленобласти лжеминер угрожал взорвать школу имени академика И.П. Павлова. Инцидент произошел в четверг, 7 декабря, в поселке Колтуши. 

Как стало известно Piter.tv, о своих намерениях злоумышленник предупредил охранника учреждения. Хулиган заявил, что взорвет школу. 

Правоохранители прибыли в образовательное учреждение, чтобы проверить все помещения. Ничего опасного они не нашли. 

По решению администрации эвакуация не проводилась. Выяснилось, что мужчина пошутил.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка разыскивают лжеминера. Устанавливается личность "шутника".

Ранее на Piter.tv: на Киевской двухлетняя малышка опрокинула на себя горячую ингаляционную смесь.

Фото: Piter.tv

Теги: колтуши
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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