Лжеминер угрожал взорвать школу в Колтушах

Лжеминера разыскивают сотрудники полиции.

Во Всеволожском районе Ленобласти лжеминер угрожал взорвать школу имени академика И.П. Павлова. Инцидент произошел в четверг, 7 декабря, в поселке Колтуши.

Как стало известно Piter.tv, о своих намерениях злоумышленник предупредил охранника учреждения. Хулиган заявил, что взорвет школу.

Правоохранители прибыли в образовательное учреждение, чтобы проверить все помещения. Ничего опасного они не нашли.

По решению администрации эвакуация не проводилась. Выяснилось, что мужчина пошутил.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка разыскивают лжеминера. Устанавливается личность "шутника".

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Фото: Piter.tv