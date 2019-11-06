  1. Главная
Задержан подозреваемый в поджоге банка в Колтушах
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге банка во Всеволожском районе Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ. 

По информации "Фонтанки", правоохранители пришли в квартиру дома на Верхней улице в Колтушском поселении. В отдел увезли 70-летнего пенсионера. Предварительно, за несколько часов до визита силовиков мужчина разлил горючее в финансовом учреждении и бросил в лужу подожженный кусок бумаги. Потушили огонь очевидцы, никто не пострадал. Ущерб в настоящее время устанавливают. 

Все обстоятельства преступления устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: в парадной дома на Энгельса подожгли мужчину. 

Фото: Piter.TV 

