Задержан подозреваемый в поджоге банка в Колтушах

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге банка во Всеволожском районе Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ.

По информации "Фонтанки", правоохранители пришли в квартиру дома на Верхней улице в Колтушском поселении. В отдел увезли 70-летнего пенсионера. Предварительно, за несколько часов до визита силовиков мужчина разлил горючее в финансовом учреждении и бросил в лужу подожженный кусок бумаги. Потушили огонь очевидцы, никто не пострадал. Ущерб в настоящее время устанавливают.

Все обстоятельства преступления устанавливают.

Фото: Piter.TV