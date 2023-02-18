В Ленобласти ищут неизвестного, который поджег офис банка

Идут поиски.

В Ленинградской области полиция ищет мужчину, поджегшего офис банка в городе Колтуши, возгорание удалось остановить до приезда экстренных служб.

Вечером 18 сентября в городе Колтуши Всеволожского района Ленинградской области произошел поджог в помещении банка. По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестный вошел в офис и поджег воспламеняющуюся жидкость, после чего покинул здание.

Пламя удалось локализовать силами посетителей до прибытия пожарных расчетов. Пострадавших нет, ущерб уточняется.

Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге недавно уже была раскрыта крупная сеть нелегальной занятости мигрантов, связанная с консалтинговой компанией.

Фото: Piter.TV