В Колтушах две женщины избили и ограбили знакомую
Сегодня, 10:02
Материальный ущерб составил 10 тыс. рублей.

Правоохранители Всеволожского района задержали двух жительниц деревни Старая по подозрению в грабеже. В отношении них заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне утром в полицию обратилась 43-летняя женщина. По словам заявительницы, знакомые похитили у нее телефон на Полевой улице в Колтушах, а также избили. У потерпевшей был конфликт с напавшими. Материальный ущерб составил 10 тыс. рублей. 

На Верной улице поймали двух злоумышленниц 41 года и 50 лет. Они доставлены в отдел для разбирательства. 

Ранее на Piter.TV: агрессивный романтик похитил букет цветов и избил продавщицу в Парголово. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, колтуши
