Агрессивный романтик похитил букет цветов и избил продавщицу в Парголово
Сегодня, 14:44
Ограбив цветочный магазин, подозреваемый пытался скрыться.

Полиция задержала подозреваемого в ограблении цветочного магазина в посёлке Парголово, сопряжённом с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 16 декабря около 23:30 на Заречной улице. По предварительным данным, неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вошёл в цветочный магазин, открыто похитил букет стоимостью 10 500 рублей и попытался скрыться. Когда продавец-флорист попыталась его остановить, злоумышленник нанёс ей несколько ударов.

Сотрудники уголовного розыска в короткие сроки установили личность подозреваемого. 18 декабря в 18:35 возле дома на Ланском шоссе он был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). 

