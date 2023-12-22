Как Петербург решил проблему обманутых дольщиков

Как отмечают городские власти, с 2019 года Санкт-Петербург активизировал работу по завершению жилищных "долгостроев". На тот момент в Северной столице насчитывался один миллион квадратных метров проблемного жилья.

Федеральную программу восстановления прав обманутых дольщиков планируют завершить до конца 2024 года, ранее заявил в Госдуме глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Он пояснил, что сейчас завершается федеральная часть программы и продолжается работа по 11 тысячам пострадавших дольщиков, вопросы которых решаются в рамках региональных программ.

В это время, Санкт-Петербургу ещё в конце 2023 года удалось завершить строительство последнего дома из реестра проблемных объектов – жилого комплекса "ЛомоносовЪ", сообщил портал "Строительный Петербург".

Как отмечают городские власти, с 2019 года Санкт-Петербург активизировал работу по завершению жилищных "долгостроев". На тот момент в Северной столице насчитывался один миллион квадратных метров проблемного жилья.

Как в России решили проблему с появлением новых обманутых дольщиков

С середины 2019 года в силу вступили поправки в 214-ФЗ, которые по сути предупредили появление новых обманутых дольщиков. Теперь деньги граждан поступают на эскроу-счета в банк, а строительство ведётся за счёт проектного финансирования. Разморозка средств дольщиков и передача их застройщику становятся возможны только после сдачи дома.

Новых обманутых дольщиков действительно не стало, но проблемы старых никуда не делись. Для восстановления прав обманутых горожан, которые так и не дождались своих квартир, используется несколько схем.

Как Петербург решал проблему долгостроев в городе

В Петербурге незавершенные объекты достраивались по трем возможным схемам: за счет собственных средств застройщика, на деньги инвестора или при смене застройщика.

Чтобы заинтересовать застройщика, ему предлагали либо выделить квартиры в достраиваемом доме, либо предоставить земельные участки без торгов, но с обязательством закончить проблемные объекты. Контроль за достройкой объекта на всех этапах осуществляли сотрудники СПб ГБУ "Управление строительными проектами".

Какие долгострои последними ввели в эксплуатацию в Петербурге в 2023 году, подробнее расскал портал "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"