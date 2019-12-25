Последние три долгостроя в Ленобласти завершат к осени

Как заявил председатель правительства 47 региона Евгений Барановский, в области остались лишь наиболее сложные объекты, большинство из которых находятся в высокой степени готовности.

В четверг, 6 июня, в Доме правительства Ленинградской области прошла комиссия, посвященная поддержке дольщиков четырех долгостроев. Речь шла о завершении строительства жилых комплексов "Тридевяткино царство", "Солнце", "Рябиновый сад" и "Десяткино 2.0".

Как заявил председатель правительства 47 региона Евгений Барановский, в области остались лишь наиболее сложные объекты, большинство из которых находятся в высокой степени готовности. Ключи от квартир в долгостроях ожидают 2,4 тысячи граждан. Планируется, что строительство оставшихся домов будет завершено в ближайшие три месяца.

На комиссии было объявлено, что в июне-июле 2024 года планируется завершить строительство жилых комплексов "Тридевяткино царство", "Солнце" и "Десяткино 2.0". Ввод в эксплуатацию ЖК "Рябиновый сад" запланирован на сентябрь.

Ранее мы сообщили о том, что максимальные баллы по ЕГЭ получили 22 выпускника из Ленобласти.

Фото: комитет по строительству Ленобласти