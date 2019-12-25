Максимальные баллы по ЕГЭ получили 22 выпускника из Ленобласти

По химии высший балл получили 15 выпускников, по литературе — шесть, а по географии — один.

Результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии стали известны. Информацию сообщила председатель комитета общего и профессионального образования 47-го региона Вероника Реброва.

По химии высший балл получили 15 выпускников, по литературе — шесть, а по географии — один. Школьники ждут результатов по русскому языку и математике. Их объявят до конца следующей недели.

Основной период единого государственного экзамена закончится 11 июня. Резервные дни предусмотрены с 13 июня по 5 июля.

Ранее мы сообщили о том, что власти Воронежской области прокомментировали скандальный досмотр перед ЕГЭ.

Фото: комитет по образованию Ленобласти