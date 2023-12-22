Власти Воронежской области прокомментировали скандальный досмотр перед ЕГЭ

Чиновники считают, что все процедуры были соблюдены. Однако рекомендации призывают действовать более деликатно.

Организаторы Единого государственного экзамена в школе под номером 62 в Воронеже действовали по регламенту. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местного департамента образования Воронежской области. Ответ от чиновников опубликовали журналисты телеканала "360.ru". Известно, что организаторам мероприятия были даны рекомендации по более деликатному отношению к эмоциональному состоянию детей, которые проходят через металлодетектор.

Инструкция предусматривает прохождение, предупреждение о запрещенных предметах, которые необходимо выложить, и возврат в случае, если выпускник передал сопровождающему предметы, вызывающие срабатывание рамки металлоискателя, на еще один круг. Так и действовали наши организаторы. комментарий профильного ведомства

Власти в регионе пояснили, что важно давать общественности как можно больше комментариев, разъяснений и оказывать содействие, чтобы недопонимание разрешилось. В департаменте уточнили, что в конкретном случае произошло недопонимание между выпускниками и организаторами ЕГЭ в вопросе того, как именно происходит процедура срабатывания детектора. Чиновники уточнили, что это привело к негативным последствиям, зафиксированным камерой видеонаблюдения в школе региона.

Напомним, что выпускники имеют право подать апелляцию о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации прямо на пункте проведения экзамена. Однако в тот день с подобными жалобами никто из учащихся не обращался.

Итоговую аттестацию в 2024 году сдадут более 80 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.tv