Итоговую аттестацию в 2024 году сдадут более 80 тыс. петербуржцев

Период итоговой аттестации начинается завтра, 23 мая.

Период итоговой аттестации начинается завтра, 23 мая. Об этом напомнила председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская, пишет "Интерфакс".

В 2024 году итоговую аттестацию будут сдавать 83 тыс. жителей города на Неве. Из них 52,5 тыс. – девятиклассники, 27,1 тыс. – ученики 11 класса. Учащихся колледжей, учреждений среднего профессионального образования – почти 3,5 тыс. человек. Также более 6 тыс. выпускников прошлых лет зарегистрировалось для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Выпускники школ Санкт-Петербурга, в отличие от многих других регионов, выбирают профильный экзамен по математике в большей степени, чем базовый. В этом году у нас количество выбравших профильную математику выросло и составило 58% от всех сдающих, более 48% из них – выпускники. Наталия Путиловская, председатель комитета по образованию Петербурга

В 2023 году на участие в итоговой аттестации заявились 78 тыс. горожан.

Ранее на Piter.TV: петербургские родители рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного.

Фото: комитет по образованию Ленобласти (носит иллюстративный характер)