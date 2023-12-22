Петербургские родители рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного

В среднем по России сумма, которую необходимо собрать на выпускной в 11 классе, составляет 17 тысяч рублей.

Родители из Санкт-Петербурга рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного в 2024 году. За 5 лет расходы родителей на организацию выпускных выросли в 1,5-2 раза, узнали специалисты сервиса SuperJob

В среднем по России сумма, которую необходимо собрать на выпускной в 11 классе, составляет 17 тысяч рублей. В Петербурге этот показатель составляет 20 тысяч рублей, а в Москве – 21 тысячу рублей.

Расходы петербургских семей на организацию праздника для девятиклассников увеличились примерно на 1500 рублей (по сравнению с 2023 годом), а для одиннадцатиклассников – на 500 рублей.

Покупка выпускного наряда также может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета. В среднем, в Петербурге расходы на юношу-девятиклассника составляют 12 тысяч рублей и 18 500 рублей – на одиннадцатиклассника. На девушку необходимо в среднем 12 500 (9 класс) и 20 000 рублей (11 класс).

Ранее стало известно, сколько в среднем тратят в неделю на репетиторов для подготовки к ЕГЭ родители в Петербурге.

Фото: unsplash