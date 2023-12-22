Стало известно, сколько в среднем тратят в неделю на репетиторов для подготовки к ЕГЭ родители в Петербурге

Оплачивают дополнительные занятия детей с репетиторами 31% родителей школьников 7-8 классов, 49% родителей девятиклассников и 51% родителей обучающихся 10-11 классов.

Родители из Петербурга рассказали, сколько в среднем тратят в неделю на репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Данные опроса приводит сервис SuperJob.

Оплачивают дополнительные занятия детей с репетиторами 31% родителей школьников 7-8 классов, 49% родителей девятиклассников и 51% родителей обучающихся 10-11 классов.

Ученикам 7-8 классов чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии. В среднем в неделю на дополнительные занятия уходит 3400 рублей. Родители учащихся 9-11 классов чаще всего оплачивают занятия по обязательным экзаменационным предметам: алгебре и геометрии, русскому языку. Также наиболее часто нанимают репетиторов по английскому, физике и химии. На неделю занятий с репетитором для девятиклассников родители расходуют в среднем 3700 рублей, для учеников 10 и 11 классов – 5000 рублей.

Более 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов чаще всего тратят родители старшеклассников.

Недавно в Петербурге родители написали ЕГЭ по истории. Взрослым за 40 минут выполнить задания на знание основных исторических дат, процессов, личностей, хронологии событий российского государства и всемирной истории. Всего в акции приняли участие около 50 человек.

Фото: unsplash