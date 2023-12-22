В Петербурге родители написали ЕГЭ по истории

Каждому, кто пришел проверить свои знания, выдали один из двух вариантов с девятью вопросами.

Во Второй Санкт-Петербургской гимназии прошла ежегодная акция "Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями". Учителя, представители исполнительных органов власти, родительского комитета и Совета отцов Санкт-Петербурга, директора школ, журналисты, педагоги-блогеры писали сокращенный вариант ЕГЭ по истории. Об этом сообщил Комитет по образованию.

Взрослым за 40 минут выполнить задания на знание основных исторических дат, процессов, личностей, хронологии событий российского государства и всемирной истории. Всего в акции приняли участие около 50 человек.

Каждому, кто пришел проверить свои знания, выдали один из двух вариантов с девятью вопросами. Часть заданий была посвящена основным событиям Великой Отечественной войны, Отечественной войны 1812 года, древнерусской истории. Также необходимо было сопоставить события и годы, даты и известных людей.

В этом году мероприятие проходит уже в восьмой раз. В прошлые годы родители уже сдавали математику и русский язык, в 2024 году Рособрнадзором принято решение о сдаче ЕГЭ по истории.

Уже в июне 2024 года у российских школьников появится возможность пересдавать ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Если ученик захочет сдать экзамен снова, то прежний результат выпускника будет аннулироваться.

Фото: Комитет по образованию