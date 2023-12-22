У российских школьников с июня появится возможность пересдать ЕГЭ

Речь идет о предметах по выбору.

Уже в июне у российских школьников появится возможность пересдавать ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, рассказали в "Интерфаксе".

Нормативная база сейчас готовится. Если выпускник по каким-то причинам не согласен со своим результатом, то он будет иметь право пересдачи одного из предметов. Эта работа будет проведена в ближайший месяц-два, но точно с июня такая возможность у выпускников появится. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Пересдать можно будет предмет по выбору. Если ученик захочет сдать экзамен снова, то прежний результат выпускника будет аннулироваться. Таким образом, выбрать лучший результат ЕГЭ нельзя.

Ранее мы писали, что Путин предложил разрешить выпускникам пересдачу одного из ЕГЭ.

Фото: ВКонтакте / ЕГЭ