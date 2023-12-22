Путин предложил разрешить выпускникам пересдачу одного из ЕГЭ

Глава РФ рассказал о том, что школьники должны получить возможность пересдать экзамен до конца приемной комиссии.

Владимир Путин предложил разрешить выпускникам среднеобразовательных учреждений пересдачу одного из ЕГЭ. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Политик считает, что дети должны иметь возможность пересдать экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании, проводящейся в вузы. При этом власти страны должны совершенствовать механизм процедуры.

Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно - по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ... Чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Такие житейские вещи, но они важны для людей. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства признал факт того, что до сих пор единый государственный экзамен "по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры".

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Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году