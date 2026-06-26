Знаменитые петербуржцы поделились воспоминаниями о своих школьных выпускных

В своих воспоминаниях собеседники отмечали, что в их юности масштабных торжеств не было, а главным событием было окончание экзаменов.

Накануне главного праздника выпускников "Алые паруса" известные петербуржцы в интервью "Петербургскому дневнику" рассказали о том, как проходили их выпускные вечера, и показали фотографии школьных лет.

В своих воспоминаниях собеседники издания отмечали, что в их юности масштабных торжеств не было, а главным событием было окончание экзаменов. Так, Сергей Боярский рассказал, что его выпускной, когда традиция "Алых парусов" ещё не существовала, прошёл в скромном кафе. После ужина и танцев он с одноклассниками до утра бродил по набережным и закончил праздник на скамейке в тихом дворе между Мойкой и Большой Конюшенной.

Елена Цунаева, учившаяся в Волгограде, вспоминала, что школьные экзамены были очень сложными, так как сдавать приходилось восемь предметов без права выбора. Свой выпускной она провела на Волге, куда школьников отправили шефы учебного заведения. Поездка на пароходе с друзьями и рассвет на реке запомнились ей на всю жизнь.

Николай Валуев отметил, что в его спортивном училище был очень дружный класс без проблемных ребят. Расставаться с одноклассниками было грустно, и сейчас он поддерживает связь лишь с двумя из них. Павел Крупник, окончивший мореходное училище в 1991 году, подчеркнул, что из-за непростого времени праздник прошёл очень скромно, и о таком событии, как "Алые паруса", тогда никто не мог и мечтать.

Владимир Григорьев поделился впечатлениями от прогулки на теплоходе по Неве. Несмотря на ужасную погоду с ветром и дождём, из-за чего пришлось сидеть внутри, а берега не было видно из-за запотевших окон, было очень весело и одновременно грустно от расставания с привычной жизнью.

Певица Женя Любич призналась, что свой выпускной пропустила, так как её не было в городе. Однако у неё остались яркие воспоминания о школе и друзьях. Примечательно, что со своим будущим мужем Дмитрием она училась в одном классе. По её словам, в школе его все звали Митя, он был грозой параллелей, а встретились они вновь лишь спустя 15 лет после окончания школы.

Ранее мы сообщили о том, что более 400 волонтёров помогут в проведении праздника "Алые паруса" в Петербурге.

Коллаж: "Петербургский дневник" (личные архивы героев публикации)