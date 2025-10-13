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Платежки за ЖКХ придут на Госуслуги с 1 сентября 2027 года
Вчера, 23:44
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Платежки за ЖКХ придут на Госуслуги с 1 сентября 2027 года

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Новый порядок доставки квитанций заработает в России через год.

С 1 сентября 2027 года в России изменится порядок доставки платёжных документов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев. Квитанции начнут направлять в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале "Госуслуги", передает РИА Новости.

Новый формат будет доступен собственникам жилья с подтверждённой учётной записью, если они заранее не отказались от получения электронных документов. Переход на цифровой формат является добровольным.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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