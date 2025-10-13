Кандидат от СР Сладков оспорил отмену регистрации на выборы в ЗакС

Горизбирком исключил Сладкова из списка.

Петербургский Городской суд зарегистрировал иск Дмитрия Сладкова, кандидата в депутаты Заксобрания от партии "Справедливая Россия". Он оспаривает решение Горизбиркома об исключении его из зарегистрированного списка по единому избирательному округу. Заседание назначено на 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба городских судов 6 августа.

ГИК отменил регистрацию Сладкова из-за отсутствия в документах сведений о его судимости. В решении комиссии не указаны дата и номер приговора, вид и размер наказания. Сам кандидат утверждает, что не имел умысла скрывать информацию и добросовестно полагал, что судимости у него нет. Он также зарегистрирован по одномандатному округу №12, где его соперниками стали Александр Бабиков (ЛДПР), Виктория Быкова ("Новые люди"), Николай Бондаренко ("Единая Россия") и Кирилл Исаев (КПРФ). Ольге Юркевич от "Яблока" в регистрации отказали.

Ранее Горизбирком отказал "Яблоку" в регистрации партийных списков из-за недочётов в документах, партия подала иск. Также с выборов сняли кандидата от "Новых людей" Юрия Куликова по иску "Зелёных" из-за использования музыки без указания источника. Ещё одна кандидатка от СР, Елена Беляева, обжаловала отказ в регистрации из-за недостоверных данных в документах. Выборы в Петербурге пройдут в сентябре.

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