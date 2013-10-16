В Ленобласти обозначили даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Расписание обнародовал Комитет по образованию.

В Ленобласти стали известны даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году. Расписание для школьников разместили в официальной группе комитета по образованию 47-ого в соцсети "ВКонтакте".

Так, основной этап ЕГЭ пройдёт с 26 мая по 20 июня, а ОГЭ – с 24 мая по 1 июня. Досрочно экзамены будут сдавать с 20 марта по 10 апреля (в случае ЕГЭ) и с 21 апреля по 16 мая (ОГЭ). Дополнительные периоды будут организованы с 20 марта по 1 июля ЕГЭ и 4 по 23 сентября ОГЭ.

Ранее мы сообщили о том, что Следком Ленобласти проверит факты гибели или травмирования граждан из-за некачественной уборки снега.

Фото: Правительство Ленобласти; Минпросвещения РФ