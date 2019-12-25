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Следком Ленобласти проверит факты гибели или травмирования граждан из-за некачественной уборки снега
Сегодня, 9:57
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Следком Ленобласти проверит факты гибели или травмирования граждан из-за некачественной уборки снега

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Наибольшую опасность представляет падение снега и льда с крыш зданий.

Представители Следственного управления СК РФ по Ленобласти предупредили жителей региона о рисках на улице в зимний период. Ведомством было принято решение взять на контроль все случаи травмирования и гибели людей, особенно в связи с падением снега и льда с крыш зданий.

Также в СК порекомендовали принять исчерпывающие меры организациям, управляющим компаниям, коммунальным службам,  владельцам зданий и сооружений.

Жителям Ленинградской области напомнили, что в случе доказательств ненадлежащей работы ответственных лиц по обеспечению безопасности граждан в зимний период необходимо обращаться по телефонам дежурных коммунальных служб.

Ранее мы сообщили о том, что в программу ремонта дорог в СНТ Ленобласти вошли 75 участков.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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