В программу ремонта дорог в СНТ Ленобласти вошли 75 участков

Работы будут проводить специалисты ГКУ "Ленавтодор" и муниципальные работники.

Для ремонта подъездных дорог к СНТ Ленобласти утверждена специальная программа, которая начнётся в 2023 году. Об этом сообщил депутат ЗакСа Северной столицы Михаил Барышников.

В общей сложности в программу вошли 85 дорог, которые определили совместно с петербургским управлением садоводства и огородничества. Из них – 21 региональная и 64 муниципальных. В первом случае за ремонт будут отвечать специалисты ГКУ "Ленавтодор", а во втором – муниципалы при помощи региональной субсидии.

Также Барышников отметил, что адресная программа из перечня будет формироваться отдельно на каждый год. К весне 2023-его уже будет готова программа ремонта на лето.

Ранее мы сообщили о том, что за год количество бизнесменов в Ленобласти выросло на 5%.

Фото: Piter.TV