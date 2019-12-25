За год количество бизнесменов в Ленобласти выросло на 5%

Объём поддержки предпринимателям в регионе составил 1,4 млрд рублей.

В четверг, 15 декабря, в Ленинградской области прошёл традиционный форум, к региональному Дню предпринимателя. Как сообщила пресс-служба областного правительства, в ходе мероприятия были подведены итоги работы малого и среднего бизнеса.

Так, в 2022 году количество ИП в Ленобласти возросло на 5,3%, до 73 тыс. За последние 5 лет на 35% увеличилось число предприятий. Всего в сфере малого бизнеса задействованы до 315 тыс. местных жителей. Кроме того, в регионе насчитывается 67 тыс. зарегистрированных самозанятых.

В период с января по ноябрь в региональный бюджет поступило примерно 8 млрд рублей. Показатель превышает прошлогодние на 35%. В общей сложности объём поддержки предпринимателям составил 1,4 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть расширяет сотрудничество с Белоруссией.

Фото: Правительство Ленобласти