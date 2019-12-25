Ленобласть расширяет сотрудничество с Белоруссией

Двухдневный визит в Ленинградскую область делегации Минской области Республики Беларусь под председательством главы Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина начался со встречи руководства двух регионов.

Ленинградская область и Минск обсудили перспективные направления взаимодействия регионов двух стран в новых экономических реалиях. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Двухдневный визит в Ленинградскую область делегации Минской области Республики Беларусь под председательством главы Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина начался со встречи руководства двух регионов.

На встрече представители двух регионов подписали документы о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии в сферах образования, культуры и молодежной политики.

У делегации из Республики Беларусь запланирована большая деловая программа в Ленинградской области. В течение двух дней они посетят ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждения культуры и образования 47 региона.

Фото: Админка Ленобласти