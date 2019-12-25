Петербургские мосты получат подсветку в цветах флагов Китая и России

Сегодня встретились заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и председатель Всекитайской федерации женщин Шэнь Ицинь.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поучаствовал в заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В Политехническом университете встретились заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и председатель Всекитайской федерации женщин Шэнь Ицинь.

Встреча стала 31-й по счету. На ней обсудили предложения и подписали ряд договоренностей в сферах науки и образования.

Мы накопили большой опыт сотрудничества с шестью городами и регионами КНР. На протяжении многих лет Китай – наш крупнейший торговый партнер. В городе работает более 800 китайских компаний. Александр Беглов, губернатор

Северная столица готова участвовать в совместных программах и делиться своим опытом в разных областях, добавил градоначальник.

В честь заседания 20 октября петербургская телебашня, а также Дворцовый и Троицкий мосты будут подсвечены иллюминацией в цветах российского и китайского флагов.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открыли выставку о том, как Китай познакомился с Пушкиным.

Фото: Piter.TV