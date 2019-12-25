В Петербурге открыли выставку о том, как Китай познакомился с Пушкиным

В музее Пушкина в Петербурге показали редкие китайские издания его произведений.

В Зеленом зале Всероссийского музея А. С. Пушкина в Петербурге открылась выставка "Далекие отголоски — Пушкин и Китай". Экспозиция посвящена истории знакомства китайских читателей с произведениями русского поэта и особенностям их перевода. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В выставочном пространстве представлены редкие издания сочинений Пушкина на китайском языке, медали, скульптура и материалы, посвященные изучению его творчества. Посетители также могут послушать стихи поэта в китайском переводе.

Знакомство Китая с произведениями Пушкина началось в конце XIX века. В 1897 году поэта впервые упомянули в журнале "Шао Бао", а в 1920-х годах китайские исследователи приступили к систематическому изучению его наследия. На сегодняшний день в стране выпустили 4 издания полного собрания сочинений Пушкина.

В экспозиции обращают внимание и на китайскую запись фамилии поэта — "Пу Си Цзинь". Ее значение можно передать как "Тот, чьи редкие и драгоценные надежды и стремления стали общими".

Сам Пушкин также проявлял интерес к Китаю. В 1830 году он просил включить его в состав посольской экспедиции в Пекин, однако получил отказ.

Партнером выставки выступил Государственный музей современной китайской прессы и издательского дела в Шанхае.

Россиянка не смогла улететь в Китай из-за родинок на лице.

Фото: pxhere.com