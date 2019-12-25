Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян встретятся в Петербурге 21 октября

Эта встреча глав правительств станет 31-й по счету.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян проведут 21 октября в Санкт-Петербурге регулярную встречу глав правительств России и Китая. Об этом сообщила пресс-служба российского кабинета министров.

В центре внимания сторон будут актуальные вопросы российско‑китайских отношений, которые характеризуются как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. Особое значение участники встречи придадут наращиванию сотрудничества в торгово‑экономической и культурно‑гуманитарной сферах. Также планируется обсудить продвижение совместных инициатив в таких областях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, образование и ряд других направлений.

По результатам переговоров запланировано подписание Совместного коммюнике и нескольких двусторонних документов. Как подчеркивают в аппарате правительства РФ, сегодня российско‑китайские отношения достигли рекордно высокого уровня. Страны активно работают над сопряжением интеграционных проектов — в частности, над стыковкой развития ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Это способствует формированию Большого Евразийского партнёрства.

Параллельно растет объем взаимных инвестиций, расширяется промышленное сотрудничество, реализуются перспективные проекты в высокотехнологичных и инновационных секторах — в том числе в сфере космических исследований и спутниковой навигации.

Ранее президент Владимир Путин пригласил коллегу из Киргизии Садыра Жапарова на неформальный саммит СНГ в Петербурге.

Фото: Правительство России