Путин пригласил Жапарова на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Лидеры России и Киргизии встретятся на традиционной предновогодней встрече.

Президент России Владимир Путин пригласил президента Киргизии Садыра Жапарова на традиционный неформальный саммит лидеров СНГ, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом российский лидер заявил в ходе телефонного разговора.

Путин подчеркнул, что российско-киргизские отношения стратегического партнёрства и союзничества развиваются на основе давних традиций дружбы, взаимного уважения и общих интересов. Он также отметил, что ключевые вопросы двустороннего сотрудничества находятся на личном контроле. В этом году лидеры встретятся на саммите ОДКБ и на традиционной предновогодней встрече глав государств СНГ. Неформальные саммиты лидеров СНГ в Петербурге проводятся с 2004 года.

Ранее российский президент заявил, что у страны есть самые современные силы ядерного сдерживания.

Фото: официальный сайт Кремля