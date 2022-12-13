Ольга Казакова рассказала о выборе, который смогут сделать выпускники.

В школах приграничных территорий установят особый порядок итоговой аттестации. Соответствующее заявление перед журналистами во время брифинга перед пленарным заседанием в Государственной Думе сделала председатель профильного комитета нижней палаты парламента Ольга Казакова. Законопроект Госдума рассматривает 14 марта.

Мы предоставим право выбора выпускникам при сдаче экзаменов, государственной итоговой аттестации. ЕГЭ для этих ребят не будет единственной обязательной формой аттестации. Они смогут выбрать – либо сдают ЕГЭ, либо аттестовываются по текущим оценкам, а затем поступают в вуз и сдают вступительные экзамены. Ольга Казакова, депутат ГД

Напомним, что данный законопроект внесён в Госдуму 28 февраля. Список учебных заведений и регионов, где будет действовать соответствующая норма, будет определяться Правительством страны. Авторами доекмента выступили Андрей Турчак, председатель ГД Вячеслав Володин, руководитель думского комитета по просвещению Ольга Казакова, а также первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ