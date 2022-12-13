Госдума приняла закон об исключительном праве "Почты России" на доставку пенсий

Отмечается, что работа "Почты России" станет более качественной и бесперебойной.

Госдума приняла во II чтении закон об исключительном праве "Почты России" на доставку пенсий.

В законопроекте отмечается, что индексация физлиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей будет отменена в специально оговоренных случаях. Глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что работа "Почты России" станет более качественной и бесперебойной. Он подчеркнул, что это является главной сутью законопроекта.

Ранее Госдума приняла закон о регулировании рекреационной деятельности на охраняемых природных территориях.

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