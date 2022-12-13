Госдума приняла закон о регулировании рекреационной деятельности на охраняемых природных территориях

Госдума приняла во II чтении закон о регулировании рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях.
Цель законопроекта заключается в том, чтобы заложить основы организации туризма в границах таких территорий. Об этом заявил Председатель Комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. Он подчеркнул, что необходимо сохранить и защитить уникальные уголки природы. Кобылкин добавил, что такую цель поставил президент при утверждении национальных целей развития.
Ранее в Госдуме приняли закон о безопасности газового оборудования.
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