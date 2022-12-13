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Госдума приняла закон о регулировании рекреационной деятельности на охраняемых природных территориях

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Цель законопроекта заключается в том, чтобы заложить основы организации туризма в границах таких территорий.

Госдума приняла во II чтении закон о регулировании рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях.

Цель законопроекта заключается в том, чтобы заложить основы организации туризма в границах таких территорий. Об этом заявил Председатель Комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. Он подчеркнул, что необходимо сохранить и защитить уникальные уголки природы. Кобылкин добавил, что такую цель поставил президент при утверждении национальных целей развития.

Ранее в Госдуме приняли закон о безопасности газового оборудования.

Видео: Дума ТВ

Теги: госдума, закон, особо охраняемые природные территории, регулирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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