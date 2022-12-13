В Госдуме приняли закон о безопасности газового оборудования

Новые изменения позволят повысить качество обслуживания оборудования.

В Госдуме в III чтении приняли закон о безопасности газового оборудования в жилых домах одной компанией.

Согласно законопроекту, новые изменения позволят повысить качество обслуживания оборудования, а также определить ответственных за состояние газовых коммуникаций.

По словам главы Комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, число происшествий с газом в домах за прошлый год составило 1624. Он отметил, что 1237 происшествий были о причине неисправности газового оборудования.

Ранее мы сообщали, что Госдума упроcтит регистрацию детей участников спецоперации.

Видео: Дума ТВ