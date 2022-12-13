Госдума упроcтит регистрацию детей участников спецоперации

Согласно законопроекту, заверить подпись военнослужащего сможет командир подразделения или начальник госпиталя.

Госдума упроcтит регистрацию детей участников специальной военной операции. Сегодня, 28 февраля, соответствующий закон был принят в I чтении.

Согласно законопроекту, заверить подпись военнослужащего, участвующего в спецоперации, при подаче заявления при регистрации рождения ребенка сможет командир подразделения или начальник госпиталя. Отмечается, что для военных подпись командира или начальника госпиталя будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту.

Ранее Госдума проголосовала за принятие закона о приостановке участия России в ДСНВ.

Видео: Дума ТВ