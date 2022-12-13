Госдума проголосовала за принятие закона о приостановке участия России в ДСНВ

Решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент.

Госдума единогласно проголосовала за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Решени о приостановке участия России в договоре озвучил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию, которое прошло 21 февраля в Гостином дворе. Согласно тексту документа, закон вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данный закон будет обеспечивать безопасность страны.

Ранее Володин заявил, что сейчас крайне важно объединяться вокруг президента.

Видео: Дума ТВ