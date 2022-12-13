Володин: сейчас крайне важно объединяться вокруг президента

По его словам, послание к Федеральному собранию носит стратегический характер.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что сейчас крайне важно объединяться вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил на пленарном заседании.

Комментируя послание главы государства к Федеральному собранию, которое прошло 21 февраля, Володин отметил, что вчерашний разговор был больше, чем просто послание. Он призвал активных граждан и политические структуры объединяться вокруг президента.

Это был разговор с гражданами нашей страны по всем вопросам, болевым точкам. И он носит, безусловно, стратегический характер. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Путин заявил, что Россия ответит на любые вызовы.

Видео: Дума ТВ