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Путин: Россия ответит на любые вызовы

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Выступление главы государства продолжалось 1 час 45 минут.

Россия ответит на любые вызовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Выступление главы государства продолжалось 1 час 45 минут. В заключении президент отметил, что Россия является одной страной, в которой живет большой и сплоченный народ.

Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям.

Видео: Послание к Федеральному собранию

Теги: владимир путин, вызовы, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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