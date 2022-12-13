Путин: Россия ответит на любые вызовы

Россия ответит на любые вызовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.
Выступление главы государства продолжалось 1 час 45 минут. В заключении президент отметил, что Россия является одной страной, в которой живет большой и сплоченный народ.
Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям.
Видео: Послание к Федеральному собранию
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