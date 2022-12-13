Путин: Россия ответит на любые вызовы

Выступление главы государства продолжалось 1 час 45 минут.

Россия ответит на любые вызовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Выступление главы государства продолжалось 1 час 45 минут. В заключении президент отметил, что Россия является одной страной, в которой живет большой и сплоченный народ.

Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям.

Видео: Послание к Федеральному собранию