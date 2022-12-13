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Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям

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Он подчеркнул, что Россия не будет этого делать первой.

Президент РФ Владимир Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям. Об этом он заявил в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что военное ведомство и госкорпорация должны обеспечить готовность к испытанию ядерного оружия. Он подчеркнул, что Россия не будет этого делать первой. Однако, по словам Путина, если США проведут испытание, то и Москва проведет.

Ранее Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Видео: Послание к Федеральному собранию

Теги: владимир путин, минобороны россии, президент россии, росатом, ядерные испытания
Категории: Лента новостей, Новости России,

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