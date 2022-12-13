Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Он добавил, что Москва не выходит, а приостанавливает участие в договоре.

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

По словам главы государства, попытки США перекраивать мироустройство под себя недопустимы. Он подчеркнул, что Вашингтон через НАТО выдвигает ультиматум Москве по выполнению договоров. В связи с этим Россия приняла решение приостановить свое участие в ДСНВ, сказал Путин. Он добавил, что Москва не выходит, а приостанавливает участие в договоре.

Ранее Путин заявил, что все участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода.

Видео: Послание к Федеральному собранию