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Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ

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Он добавил, что Москва не выходит, а приостанавливает участие в договоре.

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

По словам главы государства, попытки США перекраивать мироустройство под себя недопустимы. Он подчеркнул, что Вашингтон через НАТО выдвигает ультиматум Москве по выполнению договоров. В связи с этим Россия приняла решение приостановить свое участие в ДСНВ, сказал Путин. Он добавил, что Москва не выходит, а приостанавливает участие в договоре.

Ранее Путин заявил, что все участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода.

Видео: Послание к Федеральному собранию

Теги: владимир путин, дснв, президент россии, приостановка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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